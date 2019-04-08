В России может появиться норма учебной нагрузки для школьников

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Александра Рыкова
Эксперты Общероссийского народного фронта предлагают Роспотребнадзору разработать максимальную суточную норму учебной нагрузки на школьников. Об этом RT рассказали в пресс-службе движения.
В России может появиться норма учебной нагрузки для школьников
  • РИА Новости

По мнению экспертов ОНФ, в настоящее время на изучение всего, что предусмотрено в федеральных государственных образовательных стандартах начального и основного общего образования (ФГОСы), детям не хватает времени. 

В результате, для того, чтобы освоить учебную программу, некоторые обязательные занятия переносятся на внеурочное время.

То есть, дополнительная часть обучения (различные кружки, секции, индивидуальные занятия и проч.) превращается в продолжение обязательных уроков, отмечают в ОНФ.

В результате, по оценкам экспертов, «рабочее время» ученика начальной школы составляет 47 часов в неделю. Это больше, чем средняя продолжительность рабочей недели для взрослых (40 часов).Такая нагрузка сказывается на здоровье ребёнка. 

«СанПиН должен отражать предельно допустимые нагрузки на ребёнка как в школе, так и в системе допобразования. С просьбой разработать такие нормы мы обратимся в Роспотребнадзор, а в Российскую академию наук и Российскую академию образования — для анализа проекта новых федеральных стандартов на соответствие предлагаемого содержания и объёмов нагрузки возрастным возможностям школьников», — рассказала координатор проекта ОНФ «Равные возможности — детям», заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина.

Ранее по итогам опроса ОНФ стало известно, что большинству российских детей (72%) не нравится учиться в школе.

Чаще всего подростки жалуются на отсутствие интересных уроков, нехватку полезных знаний и большую нагрузку.

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