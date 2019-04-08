СМИ: В России военные видеокамеры будут фиксировать нарушения ПДД

В России служащих Военной автоинспекции (ВАИ) планируется наделить правом фиксировать нарушения правил дорожного движения в том числе со стороны гражданских водителей.

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на готовящиеся поправки в устав военной полиции.

Согласно поправкам, военные автоинспекторы смогут выполнять «надзор за дорожным движением, в том числе с использованием технических средств, работающих в автоматическом режиме».

По данным издания, инспекторы ВАИ будут использовать радары, видео- и фотоаппаратуру, чтобы фиксировать нарушения. При этом её будут использовать в местах скопления военной техники, а также во время движения автоколонн по дорогам общего пользования.

Отмечается, что военные инспекторы не смогут сами штрафовать гражданских лиц, однако они будут передавать информацию о нарушениях в ГИБДД.

Ранее в России вступили в силу ужесточённые требования ГИБДД к автошколам.