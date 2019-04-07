Патриарх Кирилл совершит литургию в Благовещение

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Патриарх Московский и всея Руси в связи с празднованием Благовещения 7 апреля совершит Божественную литургию в Благовещенском соборе Московского кремля.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу патриарха. 

«В праздник Благовещения по традиции святейший патриарх Кирилл совершит Божественную литургию в Благовещенском соборе Московского кремля, который являлся домовым храмом русских государей», — указано в сообщении.

Отмечается, что предстоятель Русской православной церкви традиционно выпустит в небо над Соборной площадью белых голубей.

В марте патриарх Кирилл совершил вечерню с чином прощения в храме Христа Спасителя. 

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