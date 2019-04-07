При пожаре в Подмосковье погибли два человека

В Раменском районе Московской области произошёл пожар в садовом товариществе «Весна», в результате ЧП погибли два человека. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС России.

В ведомстве сообщили, что информация о пожаре в дачном негазифицированном доме поступила в 21:12.

«Пожар ликвидирован на площади 20 квадратных метров, погибли два человека», — указано в сообщении.

В свою очередь в региональном управлении СК сообщили, что по факту произошедшего организована проверка.

«В настоящее время к осмотру места происшествия приступили следователи. Устанавливаются причины пожара, а также личности погибших», — заявили в ведомстве.

В конце января URA.RU сообщало, что в Курганской области организовали проверку после двух пожаров, в которых погибли дети.