При пожаре во Владимирской области погибли бабушка и двое внуков
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«54-летняя женщина, 8-месячная девочка и 5-летний мальчик погибли. Причиной смерти эксперты называют отравление угарным газом», — говорится в сообщении регионального СК.
Восьмилетнего ребёнка удалось спасти.
В качестве одной из основных версий случившегося рассматривается неосторожное обращение с огнём, вероятнее всего при курении.
В конце января URA.RU передавало, что в Курганской области организовали проверку после двух пожаров, в которых погибли дети.