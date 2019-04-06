При пожаре во Владимирской области погибли бабушка и двое внуков

В жилом доме в городе Вязники Владимирской области три человека стали жертвами пожара — бабушка и двое внуков.

«54-летняя женщина, 8-месячная девочка и 5-летний мальчик погибли. Причиной смерти эксперты называют отравление угарным газом», — говорится в сообщении регионального СК.

Восьмилетнего ребёнка удалось спасти.

В качестве одной из основных версий случившегося рассматривается неосторожное обращение с огнём, вероятнее всего при курении.

В конце января URA.RU передавало, что в Курганской области организовали проверку после двух пожаров, в которых погибли дети.