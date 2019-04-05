В Тверском суде Москвы мужчина попытался напасть на пристава с ножом
- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда, пристав в здании суда сделал замечания группе граждан, которая вела себя шумно и агрессивно.
В итоге приставы вывели нарушителей, а к наиболее активному была применена физическая сила и спецсредства.
Он был доставлен в комнату приставов, с него сняли наручники. Отмечается, что злоумышленник «выхватил из кармана нож, но находящийся рядом пристав перехватил его руку и обезоружил». Нарушитель передан полиции.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО вынесли приговор подростку, стрелявшему в полицейского из пневматического пистолета.