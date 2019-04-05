В Тверском суде Москвы мужчина попытался напасть на пристава с ножом

В Тверском суде в Москве мужчина совершил попытку нападения на судебного пристава с ножом, злоумышленник передан полиции.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда, пристав в здании суда сделал замечания группе граждан, которая вела себя шумно и агрессивно.

В итоге приставы вывели нарушителей, а к наиболее активному была применена физическая сила и спецсредства.

Он был доставлен в комнату приставов, с него сняли наручники. Отмечается, что злоумышленник «выхватил из кармана нож, но находящийся рядом пристав перехватил его руку и обезоружил». Нарушитель передан полиции.

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