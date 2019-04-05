В Кремле прокомментировали разъяснение Росстата о доходах россиян

Короткая ссылка
В Кремле ознакомились с разъяснениями Росстата относительно исследования о финансовых возможностях российских граждан, где говорилось о нехватке средств на обувь, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В Кремле прокомментировали разъяснение Росстата о доходах россиян
  • Reuters

«Да, мы ознакомились… Но опять-таки критерии, по которым проводится вот это вот научное или социологическое изыскание, — я по-прежнему затрудняюсь в объяснении этих критериев. Почему речь идёт именно об обуви, я также не могу понять», — сказал он.

Как указал Песков, лучше не рассматривать эти исследования с прикладной точки зрения, «они больше носят академический характер».

«А Путину, безусловно, об этих изысканиях было доложено», — добавил он.

3 апреля СМИ, ссылаясь на предоставленные Росстатом данные, писали, что у более чем 35% семей отсутствует финансовая возможность для приобретения каждому члену семьи двух пар обуви. 

Позднее Песков, комментируя публикацию, призвал Росстат разъяснить эти данные

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить