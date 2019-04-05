В Кремле прокомментировали разъяснение Росстата о доходах россиян

В Кремле ознакомились с разъяснениями Росстата относительно исследования о финансовых возможностях российских граждан, где говорилось о нехватке средств на обувь, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Да, мы ознакомились… Но опять-таки критерии, по которым проводится вот это вот научное или социологическое изыскание, — я по-прежнему затрудняюсь в объяснении этих критериев. Почему речь идёт именно об обуви, я также не могу понять», — сказал он.

Как указал Песков, лучше не рассматривать эти исследования с прикладной точки зрения, «они больше носят академический характер».

«А Путину, безусловно, об этих изысканиях было доложено», — добавил он.

3 апреля СМИ, ссылаясь на предоставленные Росстатом данные, писали, что у более чем 35% семей отсутствует финансовая возможность для приобретения каждому члену семьи двух пар обуви.

Позднее Песков, комментируя публикацию, призвал Росстат разъяснить эти данные.