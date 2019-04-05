В Кремле прокомментировали разъяснение Росстата о доходах россиян
- Reuters
«Да, мы ознакомились… Но опять-таки критерии, по которым проводится вот это вот научное или социологическое изыскание, — я по-прежнему затрудняюсь в объяснении этих критериев. Почему речь идёт именно об обуви, я также не могу понять», — сказал он.
Как указал Песков, лучше не рассматривать эти исследования с прикладной точки зрения, «они больше носят академический характер».
«А Путину, безусловно, об этих изысканиях было доложено», — добавил он.
3 апреля СМИ, ссылаясь на предоставленные Росстатом данные, писали, что у более чем 35% семей отсутствует финансовая возможность для приобретения каждому члену семьи двух пар обуви.
Позднее Песков, комментируя публикацию, призвал Росстат разъяснить эти данные.