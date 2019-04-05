Юрия Грудинина назначили новым гендиректором компании «Ил»

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Юрий Грудинин, который ранее руководил ТАНТК имени Г.М. Бериева, был назначен новым гендиректором Авиационного комплекса имени С.В. Ильюшина. Об этом проинформировала пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации.

При этом отмечается, что «функции единоличного исполнительного органа ПАО ТАНТК им. Г.М. Бериева передаются ПАО «Ил».

«Таким образом, предприятие, реализующее большой объём проектов на платформах самолётов марки «Ил», также станет составной частью Дивизиона транспортной авиации ОАК», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее стало известно, что гендиректор Авиационного комплекса имени С.В. Ильюшина и вице-президент ОАК Алексей Рогозин покидает пост

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