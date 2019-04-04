Алексей Рогозин покинет пост вице-президента ОАК и главы «Ильюшина»

Генеральный директор Авиационного комплекса имени С.В. Ильюшина и вице-президент ОАК Алексей Рогозин покидает пост. Об этом сообщает РИА Новости.

«В связи с переходом на новое место работы Алексей Рогозин покидает пост вице-президента ОАК по транспортной авиации и генерального директора ПАО «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина», — цитирует агентство сообщение ОАК.

30 марта новый российский военно-транспортный самолёт Ил-112В совершил над Воронежем свой первый испытательный полёт.

Алексей Рогозин в беседе с ФАН оценил первый полёт Ил-112В.