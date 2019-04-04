Совбез России разработал дополнительные меры безопасности в школах

Совет безопасности России разработал комплекс долговременных мер по борьбе с преступлениями в школах, эти меры утверждены президентом Владимиром Путиным, сообщил заместитель секретаря Совбеза Александр Гребенкин.

По его словам, любой трагический случай в школах «сопровождается оперативным принятием по горячим следам соответствующих мер».

«Не остался в стороне от этой работы аппарат Совета безопасности. Нами разработан и президентом России утверждён комплекс дополнительных долговременных мер правового и организационного характера, призванный если не исключить, то свести к минимуму возможность совершения новых преступлений», — сказал Гребенкин «Российской газете».

В январе подросток открыл стрельбу у школы в Красноярском крае. Телеканал «360» со ссылкой на очевидцев сообщил, что школьник хотел отомстить однокласснику. В результате происшествия никто не пострадал.

В октябре 2018 года Федеральная служба безопасности предотвратила ряд нападений на российские школы.