Совбез России разработал дополнительные меры безопасности в школах
- РИА Новости
По его словам, любой трагический случай в школах «сопровождается оперативным принятием по горячим следам соответствующих мер».
«Не остался в стороне от этой работы аппарат Совета безопасности. Нами разработан и президентом России утверждён комплекс дополнительных долговременных мер правового и организационного характера, призванный если не исключить, то свести к минимуму возможность совершения новых преступлений», — сказал Гребенкин «Российской газете».
В январе подросток открыл стрельбу у школы в Красноярском крае. Телеканал «360» со ссылкой на очевидцев сообщил, что школьник хотел отомстить однокласснику. В результате происшествия никто не пострадал.
В октябре 2018 года Федеральная служба безопасности предотвратила ряд нападений на российские школы.