СК начал проверку по факту ДТП с микроавтобусом в Подмосковье

Следователи проводят проверку по факту ДТП с участием микроавтобуса в Московской области, в котором погибли шесть человек.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ГСУ СК по региону Ольгу Врадий.

«Организовано проведение доследственной проверки. Следствию предстоит установить, имел ли водитель минивэна право на перевозку пассажиров», — сказала она.

4 апреля в Подмосковье на трассе М-4 «Дон» произошло столкновение микроавтобуса с фурой. В результате ДТП погибли по меньшей мере шесть человек и ещё двое пострадали.

Пострадавшие были доставлены в Домодедовскую больницу. Как отмечается, их состояние оценивается как тяжёлое.