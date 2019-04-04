В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в результате ДТП в Подмосковье

Взрослый и ребёнок, пострадавшие в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье, госпитализированы, они находятся в тяжёлом состоянии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

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«Двое — взрослый и ребёнок — госпитализированы в домодедовскую больницу в тяжёлом состоянии», — сказали в ведомстве. В пресс-службе отметили, что врачи оказывают им всю необходимую помощь. По данным ГУ МВД по региону, госпитализированный ребёнок — восьмилетняя девочка. Ранее сообщалось, что в Московской области на трассе М-4 «Дон» произошло столкновение микроавтобуса с фурой. В результате ДТП погибли шесть человек и ещё двое пострадали.