В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в результате ДТП в Подмосковье

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Взрослый и ребёнок, пострадавшие в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье, госпитализированы, они находятся в тяжёлом состоянии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в результате ДТП в Подмосковье
  • © ГСУ СК России по Московской области

«Двое — взрослый и ребёнок — госпитализированы в домодедовскую больницу в тяжёлом состоянии», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что врачи оказывают им всю необходимую помощь.

По данным ГУ МВД по региону, госпитализированный ребёнок — восьмилетняя девочка.

Ранее сообщалось, что в Московской области на трассе М-4 «Дон» произошло столкновение микроавтобуса с фурой. В результате ДТП погибли шесть человек и ещё двое пострадали. 

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