В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в результате ДТП в Подмосковье
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«Двое — взрослый и ребёнок — госпитализированы в домодедовскую больницу в тяжёлом состоянии», — сказали в ведомстве.
В пресс-службе отметили, что врачи оказывают им всю необходимую помощь.
По данным ГУ МВД по региону, госпитализированный ребёнок — восьмилетняя девочка.
Ранее сообщалось, что в Московской области на трассе М-4 «Дон» произошло столкновение микроавтобуса с фурой. В результате ДТП погибли шесть человек и ещё двое пострадали.