В горах Сочи нашли заблудившуюся из-за тумана сноубордистку
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Как передаёт портал «Юга.ру», девушка каталась на курорте «Роза Хутор», не смогла сориентироваться и выехала за пределы трассы. Из-за сильного снегопада и тумана она не нашла обратную дорогу и позвонила спасателям.
Отмечается, что девушку обнаружили примерно через полтора часа. Она замёрзла и была напугана, однако в медицинской помощи не нуждалась.
Ранее «Реальное время» сообщало, что в Башкирии завели уголовное дело по факту гибели 14-летней девочки на горнолыжной трассе.