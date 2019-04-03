В горах Сочи нашли заблудившуюся из-за тумана сноубордистку

Спасатели нашли на склоне хребта Аибга в Сочи 30-летнюю сноубордистку из Свердловской области, которая потерялась 2 апреля.

Как передаёт портал «Юга.ру», девушка каталась на курорте «Роза Хутор», не смогла сориентироваться и выехала за пределы трассы. Из-за сильного снегопада и тумана она не нашла обратную дорогу и позвонила спасателям.

Отмечается, что девушку обнаружили примерно через полтора часа. Она замёрзла и была напугана, однако в медицинской помощи не нуждалась.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Башкирии завели уголовное дело по факту гибели 14-летней девочки на горнолыжной трассе.