В Башкирии завели ещё одно дело по факту гибели 14-летней девочки на горнолыжной трассе
- РИА Новости
Статья — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности смерть человека».
Как установили следователи, в январе 2018 года девочка в составе группы из Магнитогорска приехала в Абзелиловский район для тренировок. Во время одного из спусков она упала и от полученных травм скончалась.
В месте инцидента край горнолыжной трассы должен был быть ограждён защитной сеткой.
Дело против тренера спортклуба, под чьим контролем находилась девочка, передано в суд.
Ранее «Крыминформ» сообщало, что в Крыму начали проверку по факту гибели туриста в районе горы Чатыр-Даг.