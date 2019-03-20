В Башкирии завели ещё одно дело по факту гибели 14-летней девочки на горнолыжной трассе

В Башкирии завели ещё одно уголовное дело по факту гибели 14-летней девочки на горнолыжной трассе, сообщает «Реальное время» со ссылкой на региональное СУ СК России.

Статья — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности смерть человека».

Как установили следователи, в январе 2018 года девочка в составе группы из Магнитогорска приехала в Абзелиловский район для тренировок. Во время одного из спусков она упала и от полученных травм скончалась.

В месте инцидента край горнолыжной трассы должен был быть ограждён защитной сеткой.

Дело против тренера спортклуба, под чьим контролем находилась девочка, передано в суд.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что в Крыму начали проверку по факту гибели туриста в районе горы Чатыр-Даг.