Два человека погибли в ДТП под Владимиром

Два человека погибли, ещё шестеро получили ранения в результате ДТП во Владимирской области, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Как отмечается, на месте погибли водитель автомобиля «ВАЗ» и его пассажирка. Шесть человек, находившихся в микроавтобусе «Газель», госпитализированы.

Инцидент произошёл в 14:00 на 74-м км автодороги «Владимир — Юрьев-Польский». По предварительными данным, «ВАЗ» при совершении обгона выехал на встречную полосу, после чего произошло столкновение.

В декабре 2018 года портал Nation News передавал, что в Рязанской области в результате ДТП погибли четыре человека.