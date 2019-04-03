В Троице-Измайловском соборе прошла панихида по погибшим в теракте в Петербурге
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- РИА Новости
Отмечается, что священнослужитель встречал каждого из родственников погибших до начала панихиды со словами поддержки и ободрения.
На панихиде прозвучали имена всех жертв теракта.
3 апреля 2017 года в метро Санкт-Петербурга произошёл взрыв, в результате которого погибли 16 человек, включая террориста-смертника, более 50 пострадали.
Всего по делу арестованы 11 человек: Аброр и Акрам Азимовы, Сейфулла Хакимов, Дилмурад Муидинов, Содик Ортиков, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, Бахрам Эргашев, Ибрагим Эрматов, Шохиста Каримова, Мухамадюсуп Эрматов.