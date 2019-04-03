В Троице-Измайловском соборе прошла панихида по погибшим в теракте в Петербурге

Короткая ссылка
Панихида по погибшим в теракте в метро Санкт-Петербурга прошла в Троице-Измайловском соборе, сообщает РИА Новости.
В Троице-Измайловском соборе прошла панихида по погибшим в теракте в Петербурге
  • © Кирилл Чулков
  • РИА Новости

Отмечается, что священнослужитель встречал каждого из родственников погибших до начала панихиды со словами поддержки и ободрения.

На панихиде прозвучали имена всех жертв теракта.

3 апреля 2017 года в метро Санкт-Петербурга произошёл взрыв, в результате которого погибли 16 человек, включая террориста-смертника, более 50 пострадали.

Всего по делу арестованы 11 человек: Аброр и Акрам Азимовы, Сейфулла Хакимов, Дилмурад Муидинов, Содик Ортиков, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, Бахрам Эргашев, Ибрагим Эрматов, Шохиста Каримова, Мухамадюсуп Эрматов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить