В Троице-Измайловском соборе прошла панихида по погибшим в теракте в Петербурге

Панихида по погибшим в теракте в метро Санкт-Петербурга прошла в Троице-Измайловском соборе, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что священнослужитель встречал каждого из родственников погибших до начала панихиды со словами поддержки и ободрения.

На панихиде прозвучали имена всех жертв теракта.

3 апреля 2017 года в метро Санкт-Петербурга произошёл взрыв, в результате которого погибли 16 человек, включая террориста-смертника, более 50 пострадали.

Всего по делу арестованы 11 человек: Аброр и Акрам Азимовы, Сейфулла Хакимов, Дилмурад Муидинов, Содик Ортиков, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, Бахрам Эргашев, Ибрагим Эрматов, Шохиста Каримова, Мухамадюсуп Эрматов.