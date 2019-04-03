В Красноярске из школы эвакуировались 800 человек из-за пожара

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В МЧС заявили об эвакуации из школы в Красноярске около 800 человек из-за возгорания, которое произошло в одном из кабинетов.
В Красноярске из школы эвакуировались 800 человек из-за пожара
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное отделение ведомства.

«Вызов в 11:11 (07:11 мск). Пожар в школе в кабинете мебели (20 кв. м). Эвакуировались самостоятельно 715 учащихся и 64 сотрудника. Локализация в 11:35, пострадавших нет», — сообщили в МЧС.

На сайте ведомства отмечается, что к настоящему моменту пожарным удалось ликвидировать возгорание.

В январе Nation News сообщал, что из-за пожара в общежитии в Санкт-Петербурге эвакуировали 300 человек.

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