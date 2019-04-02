В метро Москвы вновь появятся жетоны

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Заместитель начальника столичного метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова в беседе с ТАСС рассказала о выпуске ограниченной партии жетонов с функционалом транспортной карты «Тройка».
В метро Москвы вновь появятся жетоны
  • © troikarta.ru

По её словам, первую партию подобных жетонов выпустили в августе 2018 года. Инициатива метрополитена была встречена пассажирами доброжелательно.

«Сотни пользователей метро захотели купить такой сувенир, поэтому было принято решение о выпуске дополнительного тиража «Тройки» такого необычного формата», — добавила Темникова.

Как уточняет m24, приобрести жетоны можно в сувенирных магазинах на станциях «Трубная» и «Маяковская». 

Ранее, как передавали «Дни.ру», власти Москвы рассказали о Некрасовской линии метрополитена.

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