В метро Москвы вновь появятся жетоны
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По её словам, первую партию подобных жетонов выпустили в августе 2018 года. Инициатива метрополитена была встречена пассажирами доброжелательно.
«Сотни пользователей метро захотели купить такой сувенир, поэтому было принято решение о выпуске дополнительного тиража «Тройки» такого необычного формата», — добавила Темникова.
Как уточняет m24, приобрести жетоны можно в сувенирных магазинах на станциях «Трубная» и «Маяковская».
Ранее, как передавали «Дни.ру», власти Москвы рассказали о Некрасовской линии метрополитена.