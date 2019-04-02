Рябков обсудил с кубинским министром сотрудничество Москвы и Гаваны

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков и министр энергетики и горнорудной промышленности Кубы Рауль Гарсия Баррейро обсудили экономическое сотрудничество двух стран.

Об этом говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что встреча состоялась во вторник, 2 апреля, в России.

«Состоялось предметное обсуждение вопросов российско-кубинского экономического сотрудничества в контексте текущей динамики обстановки в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна», — проинформировали в МИД.

Ранее Россия и Куба договорились о сотрудничестве в управлении финансами.