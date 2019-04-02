Рябков обсудил с кубинским министром сотрудничество Москвы и Гаваны
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- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что встреча состоялась во вторник, 2 апреля, в России.
«Состоялось предметное обсуждение вопросов российско-кубинского экономического сотрудничества в контексте текущей динамики обстановки в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна», — проинформировали в МИД.
Ранее Россия и Куба договорились о сотрудничестве в управлении финансами.