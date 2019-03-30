Россия и Куба договорились о сотрудничестве в управлении финансами

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Представители России и Кубы подписали меморандум о взаимопонимании, призванный укрепить сотрудничество между странами в области управления государственными финансами.
Россия и Куба договорились о сотрудничестве в управлении финансами
  • Reuters
  • © Alexandre Meneghini

Об этом сообщает ТАСС.

С российской стороны документ был подписан замглавы казначейства Станиславом Прокофьевым, а с кубинской — руководителем Министерства финансов Хесусом Матусом.

Как отметил Прокофьев, целью меморандума является проведение подобных обменов для углубления сотрудничества и создания системы, которая приведёт к прозрачности бюджетных потоков.

В январе вице-премьер правительства Юрий Борисов заявил, что Россия намерена помочь Кубе восстановить парк самолётов кубинских авиакомпаний.

Заместитель директора Института Латинской Америки РАН Николай Калашников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил отношения России и Кубы.

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