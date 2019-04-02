Высказавшаяся о молодёжи чиновница Ольга Глацких нашла новую работу

Бывший директор Департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких, заявившая, что государство «ничего не должно» молодёжи, нашла новую работу.

Как передаёт ТАСС со ссылкой на директора Дворца игровых видов спорта (ДИВС) Геннадия Севастьянова, Глацких теперь занимает должность его заместителя.

«Да, она со вчерашнего дня в штате ДИВС, занимает должность заместителя директора», — сказал он.

По словам Севастьянова, у него есть ещё два заместителя, а Глацких будет заниматься развитием дворца.

В Instagram Глацких опубликовала снимок с нового места работы.

«Первая подпись, первый документ. Инвалид второй группы по военной травме будет заниматься в фитнес-зале ДИВС бесплатно», — написала она.

Осенью 2018 года Глацких заявила, что государство «ничего не должно» молодым людям. Позднее она ушла в отставку, а её департамент был упразднён.