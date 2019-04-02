Высказавшаяся о молодёжи чиновница Ольга Глацких нашла новую работу
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Как передаёт ТАСС со ссылкой на директора Дворца игровых видов спорта (ДИВС) Геннадия Севастьянова, Глацких теперь занимает должность его заместителя.
«Да, она со вчерашнего дня в штате ДИВС, занимает должность заместителя директора», — сказал он.
По словам Севастьянова, у него есть ещё два заместителя, а Глацких будет заниматься развитием дворца.
В Instagram Глацких опубликовала снимок с нового места работы.
«Первая подпись, первый документ. Инвалид второй группы по военной травме будет заниматься в фитнес-зале ДИВС бесплатно», — написала она.
Осенью 2018 года Глацких заявила, что государство «ничего не должно» молодым людям. Позднее она ушла в отставку, а её департамент был упразднён.