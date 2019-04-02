Высказавшаяся о молодёжи чиновница Ольга Глацких нашла новую работу

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Бывший директор Департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких, заявившая, что государство «ничего не должно» молодёжи, нашла новую работу.
Высказавшаяся о молодёжи чиновница Ольга Глацких нашла новую работу
  • © rsvpu.ru

Как передаёт ТАСС со ссылкой на директора Дворца игровых видов спорта (ДИВС) Геннадия Севастьянова, Глацких теперь занимает должность его заместителя.

«Да, она со вчерашнего дня в штате ДИВС, занимает должность заместителя директора», — сказал он.

По словам Севастьянова, у него есть ещё два заместителя, а Глацких будет заниматься развитием дворца.

В Instagram Глацких опубликовала снимок с нового места работы.

«Первая подпись, первый документ. Инвалид второй группы по военной травме будет заниматься в фитнес-зале ДИВС бесплатно», — написала она.

Осенью 2018 года Глацких заявила, что государство «ничего не должно» молодым людям. Позднее она ушла в отставку, а её департамент был упразднён.

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