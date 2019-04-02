Генпрокуратура опровергла применение закона о защите госсимволов

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Генеральная прокуратура России опровергает сообщения о том, что ведомство впервые применило закон о неуважении к государственным символам, потребовав от ярославских СМИ удаления новости.
Генпрокуратура опровергла применение закона о защите госсимволов
  • © Табылды Кадырбеков
  • РИА Новости

«Данная информация не соответствует действительности. Мы к этой истории никакого отношения не имеем», — приводит Интерфакс заявление представителя надзорного ведомства Александра Куренного.

Как указывает агентство, ранее СМИ, ссылаясь на источники, писали, что Генпрокуратура впервые применила закон о неуважении к госсимволам.

Отмечалось, что ведомство потребовало от Роскомнадзора обратиться к ярославским СМИ для удаления новостного материала о граффити про президента России.

Как заявили в Роскомнадзоре, ведомство начало проводить профилактическую работу со СМИ в рамках исполнения соответствующего закона. 

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