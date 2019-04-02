Генпрокуратура опровергла применение закона о защите госсимволов
- © Табылды Кадырбеков
- РИА Новости
«Данная информация не соответствует действительности. Мы к этой истории никакого отношения не имеем», — приводит Интерфакс заявление представителя надзорного ведомства Александра Куренного.
Как указывает агентство, ранее СМИ, ссылаясь на источники, писали, что Генпрокуратура впервые применила закон о неуважении к госсимволам.
Отмечалось, что ведомство потребовало от Роскомнадзора обратиться к ярославским СМИ для удаления новостного материала о граффити про президента России.
Как заявили в Роскомнадзоре, ведомство начало проводить профилактическую работу со СМИ в рамках исполнения соответствующего закона.