В Волоколамске выделят 150 млн рублей на развитие фермерства и туризма
- Волоколамск / © Роман Денисов
- РИА Новости
Также указанные средства планируется направить на благоустройство с привлечением малого и среднего бизнеса.
По словам Сылки, с 2018 года на территории района начали активно развивать туристическую область.
«В рамках проекта «Зима в Волоколамске» наш район посетили порядка 5 тыс. туристов», — сказал он.
Ранее издание «Реальное время» сообщало, что в Самаре могут создать единую туристическую карту.