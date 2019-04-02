В Волоколамске выделят 150 млн рублей на развитие фермерства и туризма

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Глава Волоколамского района Московской области Михаил Сылка заявил, что в муниципальном образовании планируют потратить 150 млн рублей на развитие фермерства и туризма.
В Волоколамске выделят 150 млн рублей на развитие фермерства и туризма
  • Волоколамск / © Роман Денисов
  • РИА Новости

Также указанные средства планируется направить на благоустройство с привлечением малого и среднего бизнеса.

По словам Сылки, с 2018 года на территории района начали активно развивать туристическую область. 

«В рамках проекта «Зима в Волоколамске» наш район посетили порядка 5 тыс. туристов», — сказал он.

Ранее издание «Реальное время» сообщало, что в Самаре могут создать единую туристическую карту.

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