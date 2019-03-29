В Самаре могут создать единую туристическую карту

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В Самаре может появиться единая туристическая карта в рамках федерального проекта «Умный город».
В Самаре могут создать единую туристическую карту
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Об этом сообщает издание «Реальное время» со ссылкой на официальный портал городской администрации.

В настоящее время рассматривается возможность введения карты, которая позволит получать дополнительные скидки и пользоваться различными услугами.

Ранее стало известно, что в Кировской области создали электронную систему ГИС «Туризм».

В феврале портал «Юга.ру» передавал, что на Российском инвестиционном форуме в Сочи прошёл круглый стол, посвящённый проблемам туристической отрасли.

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