В Самаре могут создать единую туристическую карту

В Самаре может появиться единая туристическая карта в рамках федерального проекта «Умный город».

Об этом сообщает издание «Реальное время» со ссылкой на официальный портал городской администрации.

В настоящее время рассматривается возможность введения карты, которая позволит получать дополнительные скидки и пользоваться различными услугами.

Ранее стало известно, что в Кировской области создали электронную систему ГИС «Туризм».

В феврале портал «Юга.ру» передавал, что на Российском инвестиционном форуме в Сочи прошёл круглый стол, посвящённый проблемам туристической отрасли.