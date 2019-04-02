MasterCard обязала банки России выпускать только бесконтактные карты с 2021 года

Международная платёжная система MasterCard обязала российские банки выпускать только бесконтактные карты с апреля 2021 года.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

«MasterCard активно работает над развитием терминальной сети, превращая бесконтактные платежи в стандарт, который доступен на кассах магазинов, при оплате услуг, на транспорте... Кроме того, с апреля 2021 года все вновь выпускаемые в России карты должны быть с бесконтактной технологией», — сообщили в компании.

Как указали в пресс-службе, в прошлом году в России бесконтактные оплаты картами или с помощью смартфонов составили более 50% всех операций.

Ранее международная платёжная система Visa направила российским банкам предписание начать выпуск только бесконтактных карт.