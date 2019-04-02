В горсобрании Курска одобрили отставку мэра Овчарова

Депутаты Курского городского собрания поддержали решение мэра Николая Овчарова досрочно покинуть свой пост.

Об этом сообщается на странице горсобрания в соцсети «ВКонтакте».

«В начале заседания глава города Курска Николай Овчаров внёс на рассмотрение вопрос о досрочном прекращении своих полномочий... в ходе сегодняшнего заседания большинством голосов депутаты приняли решение о досрочном прекращении полномочий главы города Курска», — говорится в заявлении.

Отмечается, что исполнять обязанности мэра будет первый заместитель главы администрации города Сергей Николаевич Малахов.

Ранее сообщалось, что мэр Биробиджана Евгений Коростелев досрочно сложил с себя полномочия главы города.