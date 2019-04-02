В Москве предъявили обвинение мужчине, пытавшемуся совратить двух девочек
- © sledcom.ru
Как отмечается, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 132 УК («Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних»).
Следствие намерено ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что пьяный мужчина, угрожая и применяя силу, завёл двух девочек в квартиру на юго-востоке столицы и совершил в отношении них насильственные действия сексуального характера.
25 марта URA.RU передавало, что в Екатеринбурге задержали мужчину, подозреваемого в насилии над детьми.