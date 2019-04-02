Подмосковный депутат, чья жена ради съёмок клипа перекрыла МКАД, решил уйти из «Единой России»
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- РИА Новости
«Я разочарован сложившейся ситуацией и принял решение на время уйти от политической составляющей в своей деятельности, чтобы больше времени заниматься реальными делами, а не риторикой», — пояснил RT Яковлев.
Из заявлений политика следует, что в ближайшем будущем он займётся общественной работой по благоустройству городской среды и пока не готов анонсировать конкретные планы по продолжению политической карьеры.
«Однако это не меняет моего желания делать город и жизнь людей лучше, поэтому я не исключаю своего участия в предстоящих выборных циклах», — отметил он.
Алексей Яковлев был избран депутатом городского поселения Щёлково в 2014 году. Являлся членом двух комиссий: по муниципальной собственности, ЖКХ и экологии, а также по бюджету и планово-экономической политике.
В конце прошлого года Московская областная дума приняла закон о преобразовании Щёлковского района в городской округ, вследствие чего депутатский корпус был расформирован.
В октябре певица Оксана Яковлева частично перекрыла движение на МКАД ради съёмок клипа.
Суд оштрафовал её на 20 тыс. рублей.