Подмосковный депутат, чья жена ради съёмок клипа перекрыла МКАД, решил уйти из «Единой России»

Короткая ссылка
Подмосковный депутат Алексей Яковлев, чья супруга ради съёмок клипа перекрыла МКАД, принял решение прекратить членство в партии «Единая Россия». Копия соответствующего заявления есть в распоряжении RT.
Подмосковный депутат, чья жена ради съёмок клипа перекрыла МКАД, решил уйти из «Единой России»
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«Я разочарован сложившейся ситуацией и принял решение на время уйти от политической составляющей в своей деятельности, чтобы больше времени заниматься реальными делами, а не риторикой», — пояснил RT Яковлев.

Из заявлений политика следует, что в ближайшем будущем он займётся общественной работой по благоустройству городской среды и пока не готов анонсировать конкретные планы по продолжению политической карьеры.

«Однако это не меняет моего желания делать город и жизнь людей лучше, поэтому я не исключаю своего участия в предстоящих выборных циклах», — отметил он.

Алексей Яковлев был избран депутатом городского поселения Щёлково в 2014 году. Являлся членом двух комиссий: по муниципальной собственности, ЖКХ и экологии, а также по бюджету и планово-экономической политике.

В конце прошлого года Московская областная дума приняла закон о преобразовании Щёлковского района в городской округ, вследствие чего депутатский корпус был расформирован.

В октябре певица Оксана Яковлева частично перекрыла движение на МКАД ради съёмок клипа.

Суд оштрафовал её на 20 тыс. рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить