В Москве певица частично перекрыла движение на МКАД ради съёмок клипа

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Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы обратится в правоохранительные органы после того, как на МКАД было частично перекрыто движение из-за съёмок клипа певицы Yaxana.
В Москве певица частично перекрыла движение на МКАД ради съёмок клипа
  • © yakovleva.ksana / instagram.com

Об этом сообщается в Twitter «Московского транспорта».

«ЦОДД Москвы считает недопустимым подобные действия и обратится в правоохранительные органы для оценки действий данных лиц», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в возникшую пробку попали несколько машин скорой помощи.

Как сообщает РИА Новости, в настоящее время управление ГИБДД по Москве изучает материалы, связанные с этим инцидентом.

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