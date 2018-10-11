В Москве певица частично перекрыла движение на МКАД ради съёмок клипа
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Об этом сообщается в Twitter «Московского транспорта».
«ЦОДД Москвы считает недопустимым подобные действия и обратится в правоохранительные органы для оценки действий данных лиц», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в возникшую пробку попали несколько машин скорой помощи.
Как сообщает РИА Новости, в настоящее время управление ГИБДД по Москве изучает материалы, связанные с этим инцидентом.