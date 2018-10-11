В Москве певица частично перекрыла движение на МКАД ради съёмок клипа

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы обратится в правоохранительные органы после того, как на МКАД было частично перекрыто движение из-за съёмок клипа певицы Yaxana.

Об этом сообщается в Twitter «Московского транспорта».

«ЦОДД Москвы считает недопустимым подобные действия и обратится в правоохранительные органы для оценки действий данных лиц», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в возникшую пробку попали несколько машин скорой помощи.

Как сообщает РИА Новости, в настоящее время управление ГИБДД по Москве изучает материалы, связанные с этим инцидентом.