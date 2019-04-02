Опрос: почти 50% россиян против объединения России и Белоруссии

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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл опрос, который показал, что 48% россиян, принявших участие в исследовании, выступают против объединения России и Белоруссии.
Опрос: почти 50% россиян против объединения России и Белоруссии
  • РИА Новости
  • © Андрей Александров

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на опрос, с которым ознакомились в редакции. 

Как указывает издание, 51% респондентов впервые услышали в ходе исследования о договорённости России и Белоруссии создать Союзное государство. По данным экспертов, население обеих стран пока не готово к объединению.

Из числа опрошенных 30% считают нынешние связи двух стран нормальными и спокойными, 22% — дружественными, 15% — хорошими и добрососедскими. При этом напряжение в отношениях двух государств видят 9% респондентов, а враждебность — 1%.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия в ответ на инициативу российской стороны готова к изменению подходов к интеграции с Россией.

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