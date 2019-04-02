В жилом доме на севере Москвы произошёл пожар
«Пожар произошёл в десятиэтажном жилом доме по адресу: Ленинградский проспект, 75Б. Огонь охватил шесть балконов с 7-го по 9-й этаж», — сообщили агентству.
По данным МЧС, в ходе тушения были спасены пять человек. В настоящее время площадь возгорания составляет 60 квадратных метров.
Ранее стало известно, что СК расследует гибель четырёх человек при пожаре в Комсомольске-на-Амуре.
В конце января URA.RU передавало, что в Курганской области организовали проверку после двух пожаров, в которых погибли дети.