В жилом доме на севере Москвы произошёл пожар

Пожар произошёл в жилом доме на севере Москвы вблизи станции метро «Сокол», пострадал по меньшей мере один человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Пожар произошёл в десятиэтажном жилом доме по адресу: Ленинградский проспект, 75Б. Огонь охватил шесть балконов с 7-го по 9-й этаж», — сообщили агентству.

По данным МЧС, в ходе тушения были спасены пять человек. В настоящее время площадь возгорания составляет 60 квадратных метров.

Ранее стало известно, что СК расследует гибель четырёх человек при пожаре в Комсомольске-на-Амуре.

В конце января URA.RU передавало, что в Курганской области организовали проверку после двух пожаров, в которых погибли дети.