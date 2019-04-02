СК расследует гибель людей при пожаре в Комсомольске-на-Амуре
«По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неисправная электропроводка. Соседи пояснили, что в данной квартире часто собирались лица, ведущие асоциальный образ жизни, злоупотребляющие спиртными напитками», — отметили в СК.
Ранее стало известно о гибели четырёх человек при пожаре в жилом доме в Комсомольске-на-Амуре.
В конце января URA.RU передавало, что в Курганской области организовали проверку после двух пожаров, в которых погибли дети.