СК расследует гибель людей при пожаре в Комсомольске-на-Амуре

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Следственный комитет начал расследование после гибели четырёх человек в Комсомольске-на-Амуре из-за пожара в жилом доме. Об этом сообщили в управлении ведомства по Хабаровскому краю.

«По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неисправная электропроводка. Соседи пояснили, что в данной квартире часто собирались лица, ведущие асоциальный образ жизни, злоупотребляющие спиртными напитками», — отметили в СК.

Ранее стало известно о гибели четырёх человек при пожаре в жилом доме в Комсомольске-на-Амуре.

В конце января URA.RU передавало, что в Курганской области организовали проверку после двух пожаров, в которых погибли дети.

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