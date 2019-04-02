Четыре человека погибли при пожаре в жилом доме в Комсомольске-на-Амуре
«В ходе разведки огнеборцами обнаружены трое мужчин без признаков жизни. Ещё одну пострадавшую, женщину, пожарные передали прибывшей на место бригаде скорой медицинской помощи, где она в последствии скончалась», — говорится в сообщении.
В настоящее время причины возгорания устанавливаются.
Ранее в Нижнем Новгороде при пожаре погибли пять человек.
В конце января URA.RU передавало, что в Курганской области организовали проверку после двух пожаров, в которых погибли дети.