Четыре человека погибли при пожаре в жилом доме в Комсомольске-на-Амуре

Четыре человека погибли в результате пожара в многоквартирном доме в Комсомольске-на-Амуре, об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Хабаровскому краю.

«В ходе разведки огнеборцами обнаружены трое мужчин без признаков жизни. Ещё одну пострадавшую, женщину, пожарные передали прибывшей на место бригаде скорой медицинской помощи, где она в последствии скончалась», — говорится в сообщении.

В настоящее время причины возгорания устанавливаются.

Ранее в Нижнем Новгороде при пожаре погибли пять человек.

В конце января URA.RU передавало, что в Курганской области организовали проверку после двух пожаров, в которых погибли дети.