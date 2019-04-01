СК сообщил о задержании бывшего вице-премьера правительства Башкирии

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В Башкирии задержали 47-летнего бывшего заместителя премьер-министра региона — министра земельных и имущественных отношений, обвиняемого в превышении должностных полномочий.
СК сообщил о задержании бывшего вице-премьера правительства Башкирии
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба СУ СК по региону.

Отмечается, что в настоящее время следователи проводят расследование по факту превышения должностных полномочий со стороны сотрудников министерства при реализации земельных участков.

По данным следствия, в результате преступных действий причинён ущерб государству в размере около 27 млн рублей.

«В настоящее время обвиняемый задержан, с ним проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения», — указано в сообщении.

Ранее СК возбудил уголовное дело в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева.

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