Губернатор Краснодарского края рассказал о подготовке к саммиту Россия — Африка
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«Мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы поддерживать атмосферу гостеприимства и высокий уровень обслуживания, который Россия неоднократно демонстрировала, принимая гостей со всего мира», — сказал Кондратьев.
Ранее заместитель главы российского МИД Михаил Богданов передал президенту Судана Омару аль-Баширу приглашение на первый саммит Россия — Африка, который состоится в Сочи.