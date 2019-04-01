Губернатор Краснодарского края рассказал о подготовке к саммиту Россия — Африка

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о подготовке к саммиту Россия — Африка, который пройдёт в Сочи в октябре. Об этом сообщает Newinform.

«Мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы поддерживать атмосферу гостеприимства и высокий уровень обслуживания, который Россия неоднократно демонстрировала, принимая гостей со всего мира», — сказал Кондратьев.

Ранее заместитель главы российского МИД Михаил Богданов передал президенту Судана Омару аль-Баширу приглашение на первый саммит Россия — Африка, который состоится в Сочи.