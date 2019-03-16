Богданов пригласил президента Судана на саммит Россия — Африка в Сочи

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Заместитель главы российского МИД Михаил Богданов передал президенту Судана Омару аль-Баширу приглашение на первый саммит Россия — Африка, который состоится в Сочи.
Богданов пригласил президента Судана на саммит Россия — Африка в Сочи
  • Reuters

«Я передал приглашение президенту аль-Баширу посетить саммит Россия — Африка, первый в истории отношений России и стран Африки, проведение которого запланировано на октябрь в Сочи», — сказал Богданов после встречи с суданским лидером. Слова российского дипломата приводит РИА Новости.

Кроме того, Богданов передал аль-Баширу «хорошие пожелания» от российского президента Владимира Путина.

В январе министры иностранных дел России и Египта Сергей Лавров и Самех Шукри обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в том числе положение дел в Сирии и Ливии.

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