Богданов пригласил президента Судана на саммит Россия — Африка в Сочи

Заместитель главы российского МИД Михаил Богданов передал президенту Судана Омару аль-Баширу приглашение на первый саммит Россия — Африка, который состоится в Сочи.

«Я передал приглашение президенту аль-Баширу посетить саммит Россия — Африка, первый в истории отношений России и стран Африки, проведение которого запланировано на октябрь в Сочи», — сказал Богданов после встречи с суданским лидером. Слова российского дипломата приводит РИА Новости.

Кроме того, Богданов передал аль-Баширу «хорошие пожелания» от российского президента Владимира Путина.

В январе министры иностранных дел России и Египта Сергей Лавров и Самех Шукри обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в том числе положение дел в Сирии и Ливии.