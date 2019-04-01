Руководство одного из заводов в Омске привлечено к ответственности из-за долгов сотрудникам
- РИА Новости
Сообщается, что ООО «Завод нефтегазового оборудования» задолжало своим сотрудникам более 29,2 млн рублей. Заработную плату за сентябрь—ноябрь 2018 года не получили 293 работника предприятия.
В ведомстве заявили, что после вмешательства сотрудников прокуратуры задолженность перед работниками завода была погашена.
Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области завели дело по факту невыплаты зарплаты на одном из предприятий.