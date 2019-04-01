Руководство одного из заводов в Омске привлечено к ответственности из-за долгов сотрудникам

В Омске прокуратура Советского округа внесла представление руководству завода нефтегазового оборудования, а также привлекла его к административной ответственности за нарушение трудового законодательства. Об этом информирует Gorod55.ru.

РИА Новости

Сообщается, что ООО «Завод нефтегазового оборудования» задолжало своим сотрудникам более 29,2 млн рублей. Заработную плату за сентябрь—ноябрь 2018 года не получили 293 работника предприятия. В ведомстве заявили, что после вмешательства сотрудников прокуратуры задолженность перед работниками завода была погашена. Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области завели дело по факту невыплаты зарплаты на одном из предприятий.