Полиция возбудила дело против женщины, оставившей больного сына одного в квартире в Новой Москве

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В СК передано уголовное дело в отношении жительницы Новой Москвы, на несколько дней оставившей без присмотра больного сына. Об этом сообщает m24 со ссылкой на пресс-службу ведомства
Полиция возбудила дело против женщины, оставившей больного сына одного в квартире в Новой Москве
  • © Следственный комитет России

Отмечается, что следователи планируют установить обстоятельства преступления и дать правовую оценку действиям женщины. Ей может грозить обвинение по статье о покушении на убийство.

«В ходе рейда по квартирам неблагополучных семей сотрудниками полиции был выявлен в тяжёлом состоянии девятилетний мальчик, который находился безнадзорным и нуждался в срочной госпитализации. По данным сотрудников полиции, мать ребёнка оставила его на длительный срок без еды и средств к существованию», — заявили в СК.

Ранее progorod43.ru сообщал, что в Кирове организовали проверку по факту обнаружения в запертой квартире пятерых детей.

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