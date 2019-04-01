Полиция возбудила дело против женщины, оставившей больного сына одного в квартире в Новой Москве

В СК передано уголовное дело в отношении жительницы Новой Москвы, на несколько дней оставившей без присмотра больного сына. Об этом сообщает m24 со ссылкой на пресс-службу ведомства

Отмечается, что следователи планируют установить обстоятельства преступления и дать правовую оценку действиям женщины. Ей может грозить обвинение по статье о покушении на убийство.

«В ходе рейда по квартирам неблагополучных семей сотрудниками полиции был выявлен в тяжёлом состоянии девятилетний мальчик, который находился безнадзорным и нуждался в срочной госпитализации. По данным сотрудников полиции, мать ребёнка оставила его на длительный срок без еды и средств к существованию», — заявили в СК.

Ранее progorod43.ru сообщал, что в Кирове организовали проверку по факту обнаружения в запертой квартире пятерых детей.