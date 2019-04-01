Работника аэропорта Сочи посмертно наградили за спасение пассажиров

Руководителя комплексной смены центра управления ресурсами аэропорта Сочи Владимира Бегияна посмертно наградили медалью «За спасение погибавших».

Об этом сообщает «Юга.ру» со ссылкой на соответствующий указ президента России Владимира Путина от 28 марта.

Бегиян, работавший в воздушной гавани с 1985 года, умер от сердечного приступа во время проведения оперативных мероприятий в аэропорту Сочи в сентябре 2018 года.

1 сентября выполнявший рейс из Москвы в Сочи пассажирский самолёт во время посадки выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и загорелся. В результате произошедшего пострадали 18 человек.

Как рассказала в беседе с Пятым каналом Анна Бегиян, племянница умершего сотрудника аэропорта, её дядя был единственным, кто бросился спасать людей из горящего самолёта.