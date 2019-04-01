Работника аэропорта Сочи посмертно наградили за спасение пассажиров

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Руководителя комплексной смены центра управления ресурсами аэропорта Сочи Владимира Бегияна посмертно наградили медалью «За спасение погибавших».
Работника аэропорта Сочи посмертно наградили за спасение пассажиров
  • ©Следственный комитет Российской Федерации

Об этом сообщает «Юга.ру» со ссылкой на соответствующий указ президента России Владимира Путина от 28 марта.

Бегиян, работавший в воздушной гавани с 1985 года, умер от сердечного приступа во время проведения оперативных мероприятий в аэропорту Сочи в сентябре 2018 года.

1 сентября выполнявший рейс из Москвы в Сочи пассажирский самолёт во время посадки выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и загорелся. В результате произошедшего пострадали 18 человек. 

Как рассказала в беседе с Пятым каналом Анна Бегиян, племянница умершего сотрудника аэропорта, её дядя был единственным, кто бросился спасать людей из горящего самолёта.

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