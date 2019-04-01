В «Русском лото» составили рейтинг наиболее удачливых регионов России

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Распространители «Русского лото», основываясь на статистике, собранной за 25 лет существования лотереи, провели исследование, результаты которого показали, в каких российских регионах проживает наибольшее число «лотерейных миллионеров».
В «Русском лото» составили рейтинг наиболее удачливых регионов России
  • Reuters

Отмечается, что большинство «лотерейных миллионеров» живут в Санкт-Петербурге — 64 человека.

Второе место в рейтинге занял Краснодарский край, третье — Челябинская область, четвёртое — Москва. Пятёрку лидеров замыкает Крым.

В то же время уточняется, что меньше всего везёт жителям Еврейской автономной области: «За 25 лет существования «Русского лото» пока никто из жителей региона так и не стал лотерейным миллионером». 

Также в список вошли Магаданская область, Республика Алтай, Карачаево-Черкесия и Ненецкий автономный округ.

В январе сообщалось, что одним из обладателей выигрыша в 500 млн рублей в новогоднем тираже лотереи «Русское лото» стал 35-летний водитель из Екатеринбурга.

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