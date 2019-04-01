В «Русском лото» составили рейтинг наиболее удачливых регионов России
- Reuters
Отмечается, что большинство «лотерейных миллионеров» живут в Санкт-Петербурге — 64 человека.
Второе место в рейтинге занял Краснодарский край, третье — Челябинская область, четвёртое — Москва. Пятёрку лидеров замыкает Крым.
В то же время уточняется, что меньше всего везёт жителям Еврейской автономной области: «За 25 лет существования «Русского лото» пока никто из жителей региона так и не стал лотерейным миллионером».
Также в список вошли Магаданская область, Республика Алтай, Карачаево-Черкесия и Ненецкий автономный округ.
В январе сообщалось, что одним из обладателей выигрыша в 500 млн рублей в новогоднем тираже лотереи «Русское лото» стал 35-летний водитель из Екатеринбурга.