В «Русском лото» составили рейтинг наиболее удачливых регионов России

Распространители «Русского лото», основываясь на статистике, собранной за 25 лет существования лотереи, провели исследование, результаты которого показали, в каких российских регионах проживает наибольшее число «лотерейных миллионеров».

Отмечается, что большинство «лотерейных миллионеров» живут в Санкт-Петербурге — 64 человека.

Второе место в рейтинге занял Краснодарский край, третье — Челябинская область, четвёртое — Москва. Пятёрку лидеров замыкает Крым.

В то же время уточняется, что меньше всего везёт жителям Еврейской автономной области: «За 25 лет существования «Русского лото» пока никто из жителей региона так и не стал лотерейным миллионером».

Также в список вошли Магаданская область, Республика Алтай, Карачаево-Черкесия и Ненецкий автономный округ.

В январе сообщалось, что одним из обладателей выигрыша в 500 млн рублей в новогоднем тираже лотереи «Русское лото» стал 35-летний водитель из Екатеринбурга.