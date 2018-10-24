В США неизвестный выиграл джекпот в размере почти $1,6 млрд
- Reuters
Об этом сообщает CBS.
Отмечается, что пока не известно, кто стал обладателем джекпота.
Официальный представитель лотереи в Южной Каролине указала, что в рамках процедуры обеспечения безопасности не может назвать даже округ или город штата, в котором был продан выигрышный билет.
Уточняется, что обладатель выигрышного билета может анонимно обратиться в течение 180 дней за получением приза. При этом продавец, который продал данный билет, получит $50 тыс.
Как информирует телеканал со ссылкой на организаторов лотереи, джекпот оказался более чем на $50 млн меньше, чем заявлялось раньше. Ранее сообщалось, что джекпот Mega Millions достиг суммы в $1,6 млрд.