В США неизвестный выиграл джекпот в размере почти $1,6 млрд

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В американском штате Южная Каролина был продан выигрышный билет лотереи Mega Millions. Купивший его стал обладателем джекпота в размере $1,537 млрд.
В США неизвестный выиграл джекпот в размере почти $1,6 млрд
  • Reuters

Об этом сообщает CBS.

Отмечается, что пока не известно, кто стал обладателем джекпота.

Официальный представитель лотереи в Южной Каролине указала, что в рамках процедуры обеспечения безопасности не может назвать даже округ или город штата, в котором был продан выигрышный билет.

Уточняется, что обладатель выигрышного билета может анонимно обратиться в течение 180 дней за получением приза. При этом продавец, который продал данный билет, получит $50 тыс. 

Как информирует телеканал со ссылкой на организаторов лотереи, джекпот оказался более чем на $50 млн меньше, чем заявлялось раньше. Ранее сообщалось, что джекпот Mega Millions достиг суммы в $1,6 млрд.

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