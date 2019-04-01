Россия проведёт наблюдательный полёт над Испанией
«Наблюдательный полёт, максимальная дальность которого составит 1800 км, будет выполняться в период с 1 по 5 апреля с испанского аэродрома открытого неба Хетафе по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту», — сказал он.
Отмечается, что в ходе полёта на борту будут находиться испанские специалисты для контроля за применением аппаратуры наблюдения и соблюдением положений, предусмотренных договором.
В то же время совместная миссия Германии, Италии и Греции выполнит с подмосковного аэродрома Кубинка наблюдательный полёт над территорией России.
Ранее сообщалось, что российские эксперты с 25 по 30 марта совершат наблюдательный полёт над территорией США.