Россия проведёт наблюдательный полёт над Испанией

Российские эксперты с 1 по 5 апреля совершат наблюдательный полёт над территорией Испании в рамках Договора по открытому небу. Об этом сообщает газета «Красная звезда» со ссылкой на начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.

«Наблюдательный полёт, максимальная дальность которого составит 1800 км, будет выполняться в период с 1 по 5 апреля с испанского аэродрома открытого неба Хетафе по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту», — сказал он.

Отмечается, что в ходе полёта на борту будут находиться испанские специалисты для контроля за применением аппаратуры наблюдения и соблюдением положений, предусмотренных договором.

В то же время совместная миссия Германии, Италии и Греции выполнит с подмосковного аэродрома Кубинка наблюдательный полёт над территорией России.

Ранее сообщалось, что российские эксперты с 25 по 30 марта совершат наблюдательный полёт над территорией США.