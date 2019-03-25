Россия проведёт наблюдательный полёт над США

Российские эксперты в период с 25 по 30 марта совершат наблюдательный полёт над территорией США в рамках Договора по открытому небу. Об этом сообщает газета «Красная звезда» со ссылкой на начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.

«С 25 по 30 марта российская группа инспекторов планирует осуществить наблюдательный полёт на российском самолёте Ту-154М ЛК-1 над территорией Соединённых Штатов Америки», — говорится в материале.

Как отмечается, предстоящий полёт будет совершён с аэродрома открытого неба Грейт-Фолс с максимальной дальностью до 5130 км.

В то же время состоится полёт группы экспертов из России и Белоруссии на российском самолёте наблюдения Ан-30Б над территорией Польши.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что США стремятся затруднить использование Россией прав в рамках Договора по открытому небу.