Россия проведёт наблюдательный полёт над США
«С 25 по 30 марта российская группа инспекторов планирует осуществить наблюдательный полёт на российском самолёте Ту-154М ЛК-1 над территорией Соединённых Штатов Америки», — говорится в материале.
Как отмечается, предстоящий полёт будет совершён с аэродрома открытого неба Грейт-Фолс с максимальной дальностью до 5130 км.
В то же время состоится полёт группы экспертов из России и Белоруссии на российском самолёте наблюдения Ан-30Б над территорией Польши.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что США стремятся затруднить использование Россией прав в рамках Договора по открытому небу.