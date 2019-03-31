Специалист из США рассказал о новом российском «дроне с дробовиком»

Американский специалист в области обороны Кайл Мизоками рассказал о новом российском «дроне с дробовиком», назвав его «летающим кошмаром». Соответствующий материал он написал для издания Foxtrot Alpha.

По словам Мизоками, патент на «беспилотник с дробовиком» получил «один из крупнейших российских подрядчиков». На видео, опубликованном на YouTube, демонстрируется способность аппарата уничтожать воздушные цели.

Специалист отмечает, что устройство может находиться в воздухе до 40 минут, а управляется оно оператором посредством видеосвязи и системы прицеливания.

Кроме того, как подчёркивает автор, летательному аппарату не требуется длинная взлётно-посадочная полоса благодаря его способности совершать посадку «на хвосте».

«Впечатляющая особенность — то, как маленький беспилотник справляется с отдачей от выстрела», — добавил эксперт.

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