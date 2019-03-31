Business Insider рассказал о «самых мощных» образцах вооружения НАТО

Эксперты Business Insider рассказали о «самых мощных» образцах вооружения стран НАТО, которые альянс может применить в ходе гипотетического конфликта с Россией.

Как отмечается, в списке оказался американский истребитель F-35 Lightning II. Как пишет издание, конкурирующие державы пока что не смогли создать аналог, сравнимый с этим самолётом по незаметности и продвинутости оборудования.

Наряду с F-35 эксперты отметили истребитель Eurofighter Typhoon, созданный в кооперации рядом европейских стран. По мнению автора статьи, данная машина по боевым возможностям сопоставима с последними модификациями самолёта Су-35.

Также в списке оказался американский противолодочный самолёт P-8A Poseidon. Несмотря на наличие аналогов, P-8A являются одними из лучших «охотников» на подводные лодки, утверждает автор.

В качестве основной ударной сухопутной силы специалисты издания называют немецкий боевой танк Leopard 2.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал к контролю над новыми технологиями, которые могут быть использованы в военной сфере, из-за риска гонки вооружений.