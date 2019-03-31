Business Insider рассказал о «самых мощных» образцах вооружения НАТО
Как отмечается, в списке оказался американский истребитель F-35 Lightning II. Как пишет издание, конкурирующие державы пока что не смогли создать аналог, сравнимый с этим самолётом по незаметности и продвинутости оборудования.
Наряду с F-35 эксперты отметили истребитель Eurofighter Typhoon, созданный в кооперации рядом европейских стран. По мнению автора статьи, данная машина по боевым возможностям сопоставима с последними модификациями самолёта Су-35.
Также в списке оказался американский противолодочный самолёт P-8A Poseidon. Несмотря на наличие аналогов, P-8A являются одними из лучших «охотников» на подводные лодки, утверждает автор.
В качестве основной ударной сухопутной силы специалисты издания называют немецкий боевой танк Leopard 2.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал к контролю над новыми технологиями, которые могут быть использованы в военной сфере, из-за риска гонки вооружений.