В правительстве поддержали приравнивание электронных сигарет к обычным

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Правительственная комиссия по профилактике правонарушений поддержала позицию Минздрава России и Роспотребнадзора о едином регулировании электронных и обычных сигарет, передаёт Интерфакс.
В правительстве поддержали приравнивание электронных сигарет к обычным
  • ©pixabay.com

Как сообщается, ведомствам совместно с Минсельхозом и ФАС рекомендовано обеспечить внесение изменений в законодательство в части единого регулирования оборота и потребления никотиносодержащей продукции и устройств, включая электронные системы доставки никотина.

В протоколе говорится, что за курение несовершеннолетними планируется ввести административную ответственность.

Кроме того, комиссия предлагает, чтобы региональные органы проработали вопросы привлечения межведомственных мобильных групп, осуществляющих деятельность по выявлению и пресечению оборота санкционной продукции, к противодействию «незаконному ввозу и перемещению по территории России табачных изделий».

О проведённой работе ведомства должны проинформировать до 1 июля.

В январе Минздрав поддержал инициативу запретить рекламу систем нагревания табака и приравнять их к обычным сигаретам.

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