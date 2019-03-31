В правительстве поддержали приравнивание электронных сигарет к обычным
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Как сообщается, ведомствам совместно с Минсельхозом и ФАС рекомендовано обеспечить внесение изменений в законодательство в части единого регулирования оборота и потребления никотиносодержащей продукции и устройств, включая электронные системы доставки никотина.
В протоколе говорится, что за курение несовершеннолетними планируется ввести административную ответственность.
Кроме того, комиссия предлагает, чтобы региональные органы проработали вопросы привлечения межведомственных мобильных групп, осуществляющих деятельность по выявлению и пресечению оборота санкционной продукции, к противодействию «незаконному ввозу и перемещению по территории России табачных изделий».
О проведённой работе ведомства должны проинформировать до 1 июля.
В январе Минздрав поддержал инициативу запретить рекламу систем нагревания табака и приравнять их к обычным сигаретам.