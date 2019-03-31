В Приморье проводят проверку по факту смерти призывника
- РИА Новости
«Комиссия командования Восточного военного округа совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту смерти военнослужащего одной из воинских частей, дислоцированных в городе Уссурийске», — приводит его слова РИА Новости.
По предварительным данным, военнослужащий покончил с собой.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины происшествия.
29 марта сообщалось, что сбежавший из воинской части в Тверской области солдат найден мёртвым.
СК возбудил дело по статье о доведении до самоубийства.