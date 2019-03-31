В Приморье проводят проверку по факту смерти призывника

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Комиссия Восточного военного округа и правоохранительные органы проводят проверку по факту смерти призывника в Приморье. Об этом сообщил представитель пресс-службы ВВО.
В Приморье проводят проверку по факту смерти призывника
  • РИА Новости

«Комиссия командования Восточного военного округа совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту смерти военнослужащего одной из воинских частей, дислоцированных в городе Уссурийске», — приводит его слова РИА Новости.

По предварительным данным, военнослужащий покончил с собой.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины происшествия.

29 марта сообщалось, что сбежавший из воинской части в Тверской области солдат найден мёртвым.

СК возбудил дело по статье о доведении до самоубийства.

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