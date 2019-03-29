СК возбудил дело по факту ЧП с контрактником в Тверской области

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Военные следователи возбудили уголовное дело для проверки обстоятельств побега военнослужащего по контракту в Тверской области, который впоследствии был найден мёртвым. Об этом сообщает пресс-служба Главного военного следственного управления СК.
СК возбудил дело по факту ЧП с контрактником в Тверской области
  • РИА Новости

«По факту гибели старшего сержанта Дениса Белоусова, проходившего военную службу по контракту в воинской части 51592, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110 УК («Доведение до самоубийства»)», — говорится в сообщении.

Как отмечается, утром поступило сообщение о самовольном оставлении расположения воинской части вооружённого сержанта, в связи с чем была начата проверка.

В результате поисковых мероприятий тело обнаружили в расположенном неподалёку заброшенном доме.

Ранее сообщалось, что сбежавший из воинской части солдат обнаружен мёртвым

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