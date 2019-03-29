СК возбудил дело по факту ЧП с контрактником в Тверской области

Военные следователи возбудили уголовное дело для проверки обстоятельств побега военнослужащего по контракту в Тверской области, который впоследствии был найден мёртвым. Об этом сообщает пресс-служба Главного военного следственного управления СК.

РИА Новости

«По факту гибели старшего сержанта Дениса Белоусова, проходившего военную службу по контракту в воинской части 51592, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110 УК («Доведение до самоубийства»)», — говорится в сообщении. Как отмечается, утром поступило сообщение о самовольном оставлении расположения воинской части вооружённого сержанта, в связи с чем была начата проверка. В результате поисковых мероприятий тело обнаружили в расположенном неподалёку заброшенном доме. Ранее сообщалось, что сбежавший из воинской части солдат обнаружен мёртвым.