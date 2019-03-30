В Москве зафиксировали нашествие диких лис

Глава Департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Антон Кульбачевский в эфире «Говорит Москва» рассказал о нашествии в городе диких лис. Об этом сообщает «Газета.Ru».

«Какое-то нашествие лис в последние два года. Каждую неделю где-то по сорок обращений по поводу лис», — сообщил Кульбачевский.

Он уточнил, что чаще всего с жалобами обращаются жители юга и юго-востока столицы.

По словам главы департамента, по количеству дикие лисы постепенно замещают в городе бездомных собак.

Кульбачевский уточнил, что в результате изменения климата происходит миграция животных, и к кормовым базам крыс, ворон, собак и кошек приходят лисы, зайцы и другие дикие животные.

В феврале спасатели в Москве вытащили лисицу со льдины Москвы-реки в районе Павелецкой набережной.