В Москве зафиксировали нашествие диких лис

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Глава Департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Антон Кульбачевский в эфире «Говорит Москва» рассказал о нашествии в городе диких лис. Об этом сообщает «Газета.Ru».
В Москве зафиксировали нашествие диких лис
  • © Виталий Аньков
  • РИА Новости

«Какое-то нашествие лис в последние два года. Каждую неделю где-то по сорок обращений по поводу лис», — сообщил Кульбачевский.

Он уточнил, что чаще всего с жалобами обращаются жители юга и юго-востока столицы.

По словам главы департамента, по количеству дикие лисы постепенно замещают в городе бездомных собак.

Кульбачевский уточнил, что в результате изменения климата происходит миграция животных, и к кормовым базам крыс, ворон, собак и кошек приходят лисы, зайцы и другие дикие животные.

В феврале спасатели в Москве вытащили лисицу со льдины Москвы-реки в районе Павелецкой набережной.

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