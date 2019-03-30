В Москве зафиксировали нашествие диких лис
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- РИА Новости
«Какое-то нашествие лис в последние два года. Каждую неделю где-то по сорок обращений по поводу лис», — сообщил Кульбачевский.
Он уточнил, что чаще всего с жалобами обращаются жители юга и юго-востока столицы.
По словам главы департамента, по количеству дикие лисы постепенно замещают в городе бездомных собак.
Кульбачевский уточнил, что в результате изменения климата происходит миграция животных, и к кормовым базам крыс, ворон, собак и кошек приходят лисы, зайцы и другие дикие животные.
В феврале спасатели в Москве вытащили лисицу со льдины Москвы-реки в районе Павелецкой набережной.