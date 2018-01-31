Московские власти заявили об увеличении числа лис в парках столицы
Как рассказали в столичном Департаменте природопользования и охраны окружающей среды, за последние годы на территории внутри МКАД количество таких животных заметно выросло. Отмечается, что речь идёт не о выброшенных экзотических питомцах, а о диких лисах.
«На самом деле лисы в Москве всегда водились, но сейчас их число растёт», — отметил ответственный редактор Красной книги Москвы кандидат биологических наук Борис Самойлов.
По его словам, в городе при наличии крупных лесных массивов для лис идеальные условия — например, они могут найти что-то съедобное около урн в парках, а также выйти ночью к домам, к мусорным бакам, тогда как в природе в суровые зимы погибает практически весь молодняк.
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