Московские власти заявили об увеличении числа лис в парках столицы

Московские власти заявили об увеличении числа лис в столичных парках, сообщает kp.ru.

Как рассказали в столичном Департаменте природопользования и охраны окружающей среды, за последние годы на территории внутри МКАД количество таких животных заметно выросло. Отмечается, что речь идёт не о выброшенных экзотических питомцах, а о диких лисах.

«На самом деле лисы в Москве всегда водились, но сейчас их число растёт», — отметил ответственный редактор Красной книги Москвы кандидат биологических наук Борис Самойлов.

По его словам, в городе при наличии крупных лесных массивов для лис идеальные условия — например, они могут найти что-то съедобное около урн в парках, а также выйти ночью к домам, к мусорным бакам, тогда как в природе в суровые зимы погибает практически весь молодняк.

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